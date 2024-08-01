01 августа 2024, 14:21

Четыре силовика из Чечни убиты на Украине

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Абубакар Арсанов, Аслан Дударов, Абдулмалик Захаев и Маирбек Хасбулатов убиты на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 200 бойцов из Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", на 31 июля представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 196 бойцов из Чечни.

В зоне проведения спецоперации на Украине убиты Абубакар Арсанов, Аслан Дударов, Абдулмалик Захаев и Маирбек Хасбулатов. Власти Грозненского района передали их родственникам медали за заслуги перед Чеченской Республикой, которыми военные награждены посмертно. Также каждому из них посмертно присвоено звание Героя Чечни, сообщил сегодня на своей странице в Instagram* гостелеканал "Грозный".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 200 бойцов из Чечни.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Военный из Чечни убит на Украине", "Мэрия Грозного сообщила о гибели четырех бойцов на Украине", "Боец из Чечни убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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