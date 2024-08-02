Жители Туапсе пожаловались на отсутствие сведений о бомбоубежищах

02 августа 2024, 06:50

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Регулярные атаки беспилотников пугают, но информацией о местах бомбоубежищ в жилых кварталах жители Туапсе не располагают, пожаловались горожане.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции России на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. 22 июля на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар после атаки дронов.

17 мая на нефтезаводе в Туапсе также произошел пожар в результате падения обломков двух сбитых беспилотников. Аналогичный инцидент произошел и 25 января.

Участившиеся атаки беспилотников вызывают тревогу, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Краснова, живущая в полукилометре от нефтезавода в Туапсе. "Атаки дронов участились. Дроны прилетают если не каждый день, то через день стабильно. […] Привыкнуть к этому невозможно. Чувство жуткого страха, что тебя убьют, не покидает. Прилеты в основном ночью и ранним утром - от 3 до 5 утра, когда еще темно. […] От звуков «грома» просыпаемся и думаем под одеялом: то ли гроза, то ли беспилотник. То ли убьет, то ли останемся живы. Слава Богу, у нас не было еще жертв и надеемся, не будет. Но все равно страшно. О том, что какое-то ЧП, нам сообщает вой сирены. Сирену включают, когда затапливает город и когда прилетают дроны", - рассказала она.

По словам женщины, жильцы не знают, где прятаться в случае атаки по жилым кварталам. «Нам рассказывают, что в администрации есть какой-то бункер, но где он находится, никто не знает. Во всяком случае, нас туда никто не приглашает. Адресов бомбоубежищ нам не дают... А ведь рядом с нефтезаводом, который постоянно подвергается атакам дронами в нашем микрорайоне, располагается детский сад, школа, огромный торговый центр… Даже если Украина и не бомбит жилые кварталы, то работает наше ПВО, и части от дронов могут упасть и на детские учреждения, и на жилые дома", - сказала она.

Прилетают дроны часто, но их сбивают. Это очень неприятно и опасно

Жительница Туапсе Ольга работает на нефтезаводе и живет рядом с ним. «Да, к нам прилетают дроны часто, но их сбивают. Это очень неприятно и опасно. Но что делать? Людям надо как-то жить и выживать. Вы думаете, я работаю на этом заводе от хорошей жизни? Конечно, нет. У меня кредиты, которые надо платить, а работы, как здесь, больше в городе и нет. Нефтезавод - это самое главное предприятие города. На нем работает более 2000 человек", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина пояснила, что завод находится примерно в четырех километрах от центра города, в нем есть бомбоубежище для работников, но она им пока не пользовалась.

Житель Шепси Туапсинского района Станислав рассказал, что часто ездит в Туапсе к брату. "В этом сезоне, вы не поверите, несмотря на атаки дронов, приезжих масса. Как говорят, негде яблоку упасть. Когда хожу на пляж, разговариваю с курортниками и интересуюсь, откуда они, не боятся ли к нам ехать? Хочу сказать, что география обширная, а едут к нам, потому что многие, кто ранее отдыхал в Крыму, туда ехать боятся. За границу уже не пускают, поэтому едут в Туапсе. Отдыхающие не боятся, потому что поняли, что украинцы мирных граждан не бомбят", - рассказал Станислав корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина отметил, что не знает, где находятся бомбоубежища. "Обычно они были во всех жилых домах в подвалах, в школах, садиках… часть их распродали под коммерцию, а другие в аварийном состоянии и завалены мусором", - сказал он.

Местный блогер Валерий Хот сообщил, что интересовался наличием бомбоубежищ в Туапсе и на свой запрос в мэрию получил ответ, что в городе шесть действующих бомбоубежищ, и что каждое предприятие - в частности, нефтезавод - имеют свои бомбоубежища. Что касается жилых микрорайонов, то, как понял Валерий Хот из ответа чиновников, в случае серьезной ситуации людям будет предложена эвакуация из жилищ.

Место для эвакуации — это огромная поляна без каких-либо признаков коммуникаций

"В ответе даже написали адрес, куда предполагается эвакуировать людей. Я не поленился и поехал посмотреть. Это за городом, в сторону леса, дорога узкая, две машины с трудом могут разъехаться, а само место для эвакуации — это огромная поляна без каких-либо признаков коммуникаций: без электричества, без воды…Я еще подумал, как можно […] туда эвакуировать, на чем, что они там будут делать? То есть вопросов масса", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что сам живет за городом и его не беспокоят атаки беспилотников на нефтезавод.

Украинские дроны летят в сторону Туапсе потому, что там расположен крупный нефтяной завод и стратегический морской порт, которые используются в том числе для поставки топлива российской армии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он пояснил, что особенно привлекательным для атаки дронов Туапсе делает стратегический крупный порт, через которые проходят многие важные для РФ грузы. Эксперт считает, что в этой ситуации первоочередной задачей властей Туапсе является создание безопасных условий для мирного населения, а это не только работа ПВО, но и оборудование бомбоубежищ.

Эксперт не исключил, что создание атмосферы нервной обстановки и страха у горожан является элементом стратегии ведения боевых действий.

Полковник МВД в отставке Амир Колов согласен, что зоной привлечения внимания украинских военных являются крупный нефтяной завод, морской порт и создание недовольства и страха у населения. «Жертвами в таких конфликтах, как правило, становятся только простые люди», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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