31 июля 2024, 09:45

Дорога к дагестанскому селу Мишлеш открыта для движения

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Возобновлено движение по автодороге к селу Мишлеш, но риск камнепадов сохраняется, сообщила сегодня администрация Рутульского района.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля из-за размытых дорог энергетики не смогли добраться в село Шиназ, а попытки сельчан самостоятельно восстановить столбы ЛЭП оказались безрезультатными. Без транспортного сообщения остаются 16 сел, без света - 23, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила администрация Рутульского района.

29 июля Дагавтодор сообщил, что несколько горных дорог недоступны для проезда после ливней. Из-за подтоплений, селей и обвалов без транспортного сообщения остались жители более 40 сел в Агульском, Ахтынском, Курахском, Чародинском, Тляратинском и Рутульском районах.

Дорога к селу Мишлеш в Цахурской долине открыта для движения, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Рутульского района. "После стихийного бедствия, обрушившегося на Рутульский район, дорога в Цахурскую долину была перекрыта, отрезая жителей от внешнего мира. Однако, благодаря слаженным усилиям всех участников восстановительных работ, путь в Мишлеш снова открыт", - говорится в публикации.

Дорога открыта от Лучека до Мишлеша, отмечается в сообщении. "Однако риск камнепада и обвалов сохраняется. Глава района […] призывает жителей и гостей Цахурской долины соблюдать максимальные меры безопасности при передвижении", - сообщили власти района.

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Примечание:

"Жители Хутраха отказались от претензий к властям", "Непроходимые дороги стали повседневностью высокогорных сел Дагестана", "Жители Дагестана предложили изменить расписание электричек после отмены ограничений".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 июля 2024, 10:31

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