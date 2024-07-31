Дорога к дагестанскому селу Мишлеш открыта для движения

31 июля 2024, 09:45

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Возобновлено движение по автодороге к селу Мишлеш, но риск камнепадов сохраняется, сообщила сегодня администрация Рутульского района.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля из-за размытых дорог энергетики не смогли добраться в село Шиназ, а попытки сельчан самостоятельно восстановить столбы ЛЭП оказались безрезультатными. Без транспортного сообщения остаются 16 сел, без света - 23, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила администрация Рутульского района.

29 июля Дагавтодор сообщил, что несколько горных дорог недоступны для проезда после ливней. Из-за подтоплений, селей и обвалов без транспортного сообщения остались жители более 40 сел в Агульском, Ахтынском, Курахском, Чародинском, Тляратинском и Рутульском районах.

Дорога к селу Мишлеш в Цахурской долине открыта для движения, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Рутульского района. "После стихийного бедствия, обрушившегося на Рутульский район, дорога в Цахурскую долину была перекрыта, отрезая жителей от внешнего мира. Однако, благодаря слаженным усилиям всех участников восстановительных работ, путь в Мишлеш снова открыт", - говорится в публикации.

Дорога открыта от Лучека до Мишлеша, отмечается в сообщении. "Однако риск камнепада и обвалов сохраняется. Глава района […] призывает жителей и гостей Цахурской долины соблюдать максимальные меры безопасности при передвижении", - сообщили власти района.

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