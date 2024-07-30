Жители обесточенных сел в Дагестане остались без помощи энергетиков

30 июля 2024, 18:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Энергетики не смогли из-за размытых дорог добраться в село Шиназ Рутульского района, попытки сельчан самостоятельно восстановить столбы электропередач оказались безрезультатными, рассказали жители села. Без транспортного сообщения остаются 16 сел, без света - 23, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила районная администрация.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля три села в Рутульском районе остались без электричества, и еще в одном подача света была нарушена частично. Причиной стало повреждение энергообъектов после ливней. 29 июля администрация Рутульского района сообщила, что жители села Шиназ самостоятельно пытаются восстановить подачу электричества, так как машины ремонтных бригад не могут проехать.

29 июля Дагестанавтодор сообщил, что сразу несколько дорог в горах Дагестана оказались недоступны для движения после прошедших в регионе ливней. Из-за подтоплений, селей и обвалов без транспортного сообщения осталось более 40 сел в Агульском, Ахтынском, Курахском, Чародинском, Тляратинском и Рутульском районах.

Разрушений домов и соцобъектов пока не зафиксировано, пострадали, в основном, дороги и линии электропередач, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Шиназ Рустам. "Невозможно въехать и выехать из села. Жители сами пытались дорогу восстановить, работали киркой, лопатами. Но только засыпали, опять был потоп, все смыло", - говорит Рустам.

Он подтвердил, что жители сами пытались установить упавшие деревянные столбы линий электропередач, но им это не удалось из-за промокшей рыхлой земли. 30 июля энергетики в село не смогли прибыть, рассказал он.

Житель села Магомед рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что эвакуация людей не проводилась, в селе есть достаточный запас продуктов.

В селе есть ФАП, в экстренных случаях людей отвозят в районную больницу, но сейчас такой возможности нет из-за отсутствия дороги, отметил он. "В случае крайней необходимости есть пеший маршрут через гору. Главное сейчас – восстановить дороги и электроснабжение", - рассказал мужчина.

Для ликвидации последствий с 30 июля по 1 августа в Рутульском районе введён режим чрезвычайной ситуации, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация района. В публикации говорится, что без транспортного сообщения из-за осадков остаются 16 сел, повреждено 10 километров дорог, в том числе подъезд к селу Шиназ с первого по пятый километр. Возобновить движение планируется к 6 августа.

Без энергоснабжения остаются 23 населенных пункта, подать свет планируется к 1 августа, проинформировала администрация Рутульского района.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.