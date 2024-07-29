Последствия ливня в Дагестане. Фото: РИА "Дагестан" https://riadagestan.ru

29 июля 2024, 18:41

Свыше 40 дагестанских сел осталось без транспортного сообщения из-за ливней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сразу несколько дорог в горах Дагестана оказались недоступны для движения после прошедших в регионе ливней. Из-за подтоплений, селей и обвалов без транспортного сообщения осталось более 40 сел в Агульском, Ахтынском, Курахском, Чародинском, Тляратинском и Рутульском районах, сообщил Дагестанавтодор.

Как писал "Кавказский узел", вечером 28 июля три села в Рутульском районе остались без электричества, и еще одно снабжалось электроэнергией частично из-за повреждения энергообъектов после ливней в Дагестане. В Агульском районе было закрыто несколько дорог.

По данным Дагестанавтодора на 29 июля, последствия ливневых дождей 27-28 июля обернулись закрытием дорог в Агульском, Ахтынском, Ахвахском, Докузпаринском, Курахском, Чародинском, Тляратинском, Рутульском, Лакском и Шамильском районах республики. Несколько дорог было закрыто после поднятия уровня воды в реках Самур, Карасамур, Чирагчай, Мисичай, Шиназчай, Курах, Рисор. Осадки привели к разрушению земляного полотна дорог.

Как минимум 43 населенных пункта в шести районах Дагестана остались без транспортного сообщения. Так, в Рутульском районе нет проезда сразу в 21 село, в Курахском - в семь, в Тляратинском - в шесть. Наземной связи нет также с пятью селами в Агульском районе, тремя - в Ахтынском. Еще одно село отрезано от транспортного сообщения в Чародинском районе, говорится в телеграм-канале Дагестанавтодора.

По данным ГУ МЧС по региону из-за непогоды произошли аварийные отключения энергоснабжения части Рутульского, Агульского, Курахского и Тляратинского районов. На всех участках ведутся аварийно-восстановительные работы. Без электричества сегодня также осталась часть жителей города Каспийска, где произошло технологическое нарушение на подстанции, передал ТАСС со ссылкой на "Дагэнерго".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сельчане в Дагестане обратились к Меликову из-за отсутствия водопровода", "На дороге к границе с Азербайджаном в Дагестане произошли новые обвалы", "Сельчане в Дагестане обратились к Меликову из-за отсутствия водопровода".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 июля 2024, 20:02

29 июля 2024, 19:30

  • Дело о беспорядках в Ереване дошло до суда

    Расследования по делу о беспорядках в Ереване завершено, дело передано в суд. Один из 16 фигурантов обвиняется в участии в массовых беспорядках, остальные - в хулиганстве, сообщил Следком Армении.

29 июля 2024, 17:44

  • Бывший дипломат Эмин Ибрагимов заявил об угрозах в СИЗО

    В Азербайджане Апелляционный суд отказал бывшему дипломату Эмину Ибрагимову в освобождении из-под стражи. Несмотря на продолжающуюся шестые сутки голодовку Ибрагимову никакой медицинской помощи не оказывается, при этом он пожаловался на ограничение его прав на телефонные разговоры и свидания, а также заявил об угрозах в СИЗО, утверждает защита.

29 июля 2024, 16:46

  • Боец из Моздокского района убит на Украине

    Житель Северной Осетии Валерий Понамаренко убит в боевых действиях в зоне СВО, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 300 бойцов из Северной Осетии.

29 июля 2024, 15:53

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи