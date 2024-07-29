Свыше 40 дагестанских сел осталось без транспортного сообщения из-за ливней

29 июля 2024, 18:41

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Сразу несколько дорог в горах Дагестана оказались недоступны для движения после прошедших в регионе ливней. Из-за подтоплений, селей и обвалов без транспортного сообщения осталось более 40 сел в Агульском, Ахтынском, Курахском, Чародинском, Тляратинском и Рутульском районах, сообщил Дагестанавтодор.

Как писал "Кавказский узел", вечером 28 июля три села в Рутульском районе остались без электричества, и еще одно снабжалось электроэнергией частично из-за повреждения энергообъектов после ливней в Дагестане. В Агульском районе было закрыто несколько дорог.

По данным Дагестанавтодора на 29 июля, последствия ливневых дождей 27-28 июля обернулись закрытием дорог в Агульском, Ахтынском, Ахвахском, Докузпаринском, Курахском, Чародинском, Тляратинском, Рутульском, Лакском и Шамильском районах республики. Несколько дорог было закрыто после поднятия уровня воды в реках Самур, Карасамур, Чирагчай, Мисичай, Шиназчай, Курах, Рисор. Осадки привели к разрушению земляного полотна дорог.

Как минимум 43 населенных пункта в шести районах Дагестана остались без транспортного сообщения. Так, в Рутульском районе нет проезда сразу в 21 село, в Курахском - в семь, в Тляратинском - в шесть. Наземной связи нет также с пятью селами в Агульском районе, тремя - в Ахтынском. Еще одно село отрезано от транспортного сообщения в Чародинском районе, говорится в телеграм-канале Дагестанавтодора.

По данным ГУ МЧС по региону из-за непогоды произошли аварийные отключения энергоснабжения части Рутульского, Агульского, Курахского и Тляратинского районов. На всех участках ведутся аварийно-восстановительные работы. Без электричества сегодня также осталась часть жителей города Каспийска, где произошло технологическое нарушение на подстанции, передал ТАСС со ссылкой на "Дагэнерго".