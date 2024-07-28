Инфраструктура в Дагестане пострадала после ливней

28 июля 2024, 18:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три села в Рутульском районе остались без электричества и еще одно снабжается электроэнергией частично из-за повреждения энергообъектов после ливней в Дагестане, сообщила районная администрация. В Агульском районе закрыты несколько дорог, сообщил Дагавтодор.

Из-за сильных дождей река Самур и ее притоки вышли из берегов, что привело к серьезным последствиям для энергетической инфраструктуры. В результате паводка были повреждены несколько энергообъектов. Это привело к отключению энергоснабжения от подстанции «Лучек». Отсутствует электроснабжение в селах Нижний Катрух, Верхний Катрух и Аракул Рутульского района. Кроме того, стихия также повредила энергообъекты на фидере 2 от подстанции «Рутул», что ограничило энергоснабжение в селе Хлют, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Дагавтодор сообщил сегодня, что в результате ливней в Агульском районе на автомобильной дороге республиканского значения "Мамраш - Ташкапур - Араканский мост" произошёл размыв правобережной опоры и обрушение металлического пролета моста, дорога закрыта. Также закрыто движение из-за сходя селя по дороге местного значения "Дулдуг - Буршаг" на участке километр 1 - километр 8.

Кроме того, закрыто движение в Тляратинском районе на автомобильной дороге местного значения "Анцух - Тлярата

В Докузпаринском районе на автомобильной дороге местного значения "Усухчай - Куруш" продолжаются оползневые процессы.На месте дежурит спецтехника, движение осуществляется по временной схеме. Локальные разрушения на автомобильных дорогах республиканского и местного значения имеются также в Ахвахском, Ахтынском, Докузпаринском, Курахском, Рутульском, Тляратинском, Цунтинском районах, сообщил Дагавтодор.

Река Самур смыла участок дороги, говорится в описании к видео, опубликованном в Telegram-канале rutulskiy_rayon05. На видеозаписи люди стоят с разных сторон от проблемного участка дороги, видно, как в реку падает грунт, при этом разрушена вся полоса.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители села Кусур в Рутульском районе жаловались на отсутствие дороги, модернизации электросетей и реакции чиновников на обращения. Проблемой отсутствия автодороги в село Кусур должны заниматься местные власти, заявил Минтранс Дагестана в ответ на жалобу сельчан на отсутствие трассы. Министерство пояснило, что проект этой дороги был ранее разработан, но строительство не было начато, так как она не подходит под критерии, указанные в постановлении правительства республики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.