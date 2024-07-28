Обрушение грунта в Рутульском районе. Стоп-кадр видео из Telegram-канала rutulskiy_rayon05 от 28.07.24, https://t.me/rutulskiy_rayon05R/18283

28 июля 2024, 18:30

Инфраструктура в Дагестане пострадала после ливней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три села в Рутульском районе остались без электричества и еще одно снабжается электроэнергией частично из-за повреждения энергообъектов после ливней в Дагестане, сообщила районная администрация. В Агульском районе закрыты несколько дорог, сообщил Дагавтодор.

Из-за сильных дождей река Самур и ее притоки вышли из берегов, что привело к серьезным последствиям для энергетической инфраструктуры. В результате паводка были повреждены несколько энергообъектов.   Это привело к отключению энергоснабжения от подстанции «Лучек». Отсутствует электроснабжение в селах Нижний Катрух, Верхний Катрух и Аракул Рутульского района. Кроме того, стихия также повредила энергообъекты на  фидере 2 от подстанции «Рутул», что ограничило энергоснабжение в селе Хлют, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Дагавтодор сообщил сегодня, что в результате ливней в Агульском районе на автомобильной дороге республиканского значения "Мамраш - Ташкапур - Араканский мост" произошёл размыв правобережной опоры и обрушение металлического пролета моста, дорога закрыта.  Также закрыто движение из-за сходя селя по дороге  местного значения "Дулдуг - Буршаг" на участке километр 1 - километр 8.

Кроме того, закрыто движение в Тляратинском районе на автомобильной дороге местного значения "Анцух - Тлярата
В Докузпаринском районе на автомобильной дороге местного значения "Усухчай - Куруш" продолжаются оползневые процессы.На месте дежурит спецтехника, движение осуществляется по временной схеме. Локальные разрушения на автомобильных дорогах республиканского и местного значения имеются также в Ахвахском, Ахтынском, Докузпаринском, Курахском, Рутульском, Тляратинском, Цунтинском районах, сообщил Дагавтодор.

Река Самур смыла участок дороги, говорится в описании к видео, опубликованном в Telegram-канале rutulskiy_rayon05. На видеозаписи люди стоят с разных сторон от проблемного участка дороги, видно, как в реку падает грунт, при этом разрушена вся полоса. 

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители села Кусур в Рутульском районе жаловались на отсутствие дороги, модернизации  электросетей  и реакции чиновников на обращения. Проблемой отсутствия автодороги в село Кусур должны заниматься местные власти, заявил Минтранс Дагестана в ответ на жалобу сельчан на отсутствие трассы. Министерство пояснило, что проект этой дороги был ранее разработан, но строительство не было начато, так как она не подходит под критерии, указанные в постановлении правительства республики.

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Примечание:

"Сельчане в Дагестане обратились к Меликову из-за отсутствия водопровода", "На дороге к границе с Азербайджаном в Дагестане произошли новые обвалы", "Сельчане в Дагестане обратились к Меликову из-за отсутствия водопровода".

Автор: "Кавказский узел"

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