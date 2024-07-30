Сельчане в Дагестане вынуждены самостоятельно ремонтировать линии электропередачи

30 июля 2024, 09:24

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Жители села Шиназ самостоятельно проводят работы по ремонту линий электропередачи, поврежденных в результате стихийного бедствия, отчиталась администрация Рутульского района. Сельчане обращаются с просьбой к аварийным службам как можно скорее восстановить электроснабжение их домов, отметил член Общественного совета Минюста Дагестана Тагир Чавтаров.

Как информировал "Кавказский узел", 28 июля три села в Рутульском районе остались без электричества, и еще в одном подача света была нарушена частично. Причиной стало повреждение энергообъектов после ливней.

Жители села Шиназ Рутульского района самостоятельно проводят активные работы по восстановлению электроснабжения их домов, сообщила 29 июля в своем телеграм-канале администрация района. В публикации уточняется, что машины не могут подъехать к технике и электрике из-за разрушений и низкого уровня воды в реках.

Работами, которые ведут сельчане, руководит глава сельсовета Шиназский Алибек Муслимов, он координирует действия местных жителей, сказано в сообщении.

"Мы гордимся стойкостью и сплоченностью жителей села Шиназ. Это пример того, как вместе, сообща, можно преодолеть любые трудности", – подчеркнула администрация Рутульского района.

На 09.20 мск этот пост в телеграм-канале администрации Рутульского района, на который подписан 1561 пользователь, набрал 508 просмотров и восемь отметок с реакцией пользователей. Автор публикации отключил возможность ее комментирования.

С просьбой к аварийным службам принять срочные меры по восстановления электроснабжения села Шиназ обратился член Общественного совета Минюста Дагестана Тагир Чавтаров. В своем телеграм-канале 28 июля он пояснил, что его знакомый отравил ему несколько видеороликов, на которых показаны последствия стихийного бедствия.

"В селе более 150 домовладений, которые отрезаны от остального района и полностью обесточены", – отметил Чавтаров.

Из-за обильных дождей, река вышла из берегов, вызвав сильнейшие селевые потоки, которые разрушили дорогу к селу, снесено несколько земельных участков, повреждены линии электропередач, пояснил он.

Этот пост в телеграм-канале Тагира Чавтарова, на который подписаны 37 пользователей, на 09.20 мск 30 июля набрал 17 отметок с реакцией пользователей и три комментария.

"У чиновников нет времени на все мучения людей, они деньги "пилят". Нужно спросить у министра образования, что там с Шиназской школой", – заявил пользователь с ником A.H.A.

"Дороги в самом селе и в село размыты. Мост, соединяющий две части села, тоже нуждается в укреплении", – отметил Ruslan Mirzabekov.

Напомним, 29 июля Дагестанавтодор сообщил, что сразу несколько дорог в горах Дагестана оказались недоступны для движения после прошедших в регионе ливней. Из-за подтоплений, селей и обвалов без транспортного сообщения осталось более 40 сел в Агульском, Ахтынском, Курахском, Чародинском, Тляратинском и Рутульском районах.

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