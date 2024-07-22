Аниматор квест-комнаты задержан после гибели двух девушек в Махачкале

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В Махачкале правоохранительные органы задержали 18-летнего аниматора, проводившего квест в помещении развлекательного заведения, где сегодня во время пожара погибли две посетительницы.

Как писал "Кавказский узел", две девушки погибли и один молодой человек пострадал при пожаре в квест-комнате в Махачкале, куда они пришли для участия в игре. По информации Минздрава республики, пострадавшие в пожаре девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии, но спасти их не удалось. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Соблюдение правил безопасности в сфере развлечений остается на низком уровне, отметили жители республики в соцсети, комментируя происшествие в квест-комнате.

Согласно версии следствия, "подозреваемый поджег перчатку, используемую при проведении игры, и отбросил ее на пол, где находилась ёмкость с бензином, в результате чего произошло возгорание помещения", сказано в телеграм-канале Следственного комитета по Дагестану.

По данным ведомства, задержанный парень на допросе подробно рассказал, как всё произошло.

Глава Махачкалы Юсуп Умавов поручил проверить квест-парк на соблюдение требований безопасности и наличие правоустанавливающих документов. Также Умаров рекомендовал выяснить, на каком основании велась предпринимательская деятельность, передает РИА "Новости".

Напомним, что в Дагестане ранее неоднократно происходили различные инциденты в сфере оказания услуг из-за несоблюдения правил безопасности. В частности, в июне 2021 года в Сулакском каньоне две девушки-туристки упали в обрыв с неисправных качелей. Избежать серьезных травм им удалось лишь потому, что перед обрывом был скальный выступ. 22 июля 2022 года 35-летний житель Оренбургской области, управляя машиной Datsun, в которой, помимо него, находились его супруга и двое детей, съехал с дороги к смотровой площадке у водопада "Тобот", после чего машина упала в каньон, так как водитель не заметил края дороги из-за отсутствия каких-либо указательных знаков и ограждений.