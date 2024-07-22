22 июля 2024, 10:26

Трое военных из Ростовской области убиты на Украине

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Вячеслав Крутиков, Евгений Лях и Кирилл Литвинов убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 514 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 21 июля представителями властей и силовиками были официально признаны убитыми на Украине не менее 511 бойцов из Ростовской области.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине убиты Вячеслав Крутиков, Евгений Лях и Кирилл Литвинов. В их честь, а также в честь других погибших в зоне СВО бойцов, в станице Мальчевская открыты мемориальные доски. В их открытии приняли участие глава администрации Мальчевского сельского поселения Александр Ковалев и заместитель главы администрации Миллеровского района Андрей Сидоренко, сообщила 7 июня на своем сайте газета "Наш край".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 514 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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