20 июля 2024, 21:54

Боец из Ростовской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Луговой убит в боевых действиях, сообщила администрация Сальского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 495 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 20 июля представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми на Украине не менее 494 бойцов из Ростовской области.

Ефрейтор Александр Луговой убит в военной операции на Украине, сообщила 19 июля в своем Telegram-канале администрация Сальского района, отчитываясь о передаче его жене ордена Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 495 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Два бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО", "Военный из Ростова-на-Дону умер после ранения на Украине", "Военный из Ростовской области убит в боях".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 июля 2024, 22:46

20 июля 2024, 21:00

20 июля 2024, 20:10

20 июля 2024, 19:14

20 июля 2024, 18:19

  • Полиция Дагестана спешно опровергла сообщение об антисемитизме на кладбище

    Еврейские Наузахоронения разрушены на Интернациональном кладбище в Махачкале, сообщил сегодня глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, опубликовав фото разрушенных надгробий и назвав это вандализмом. Могилы были разрушены 2 июля в результате аварии, виновник которой принес извинения и восстанавливает надгробия, объяснили в МВД Дагестана вскоре после публикации Кабанова.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи