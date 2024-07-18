Двое жителей Ростовской области убиты в зоне СВО

18 июля 2024, 09:47

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Алексей Сибиркин и Владимир Фоминых из Зверево убиты в ходе военной операции на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 490 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 488 бойцов из Ростовской области.

Житель Зверево Владимир Фоминых родился Кемеровской области, а в донской регион переехал с родителями в 1990 году. С лета 2023 года он проходил службу в ВС РФ после заключения контракта. 41-летний Фоминых был убит в населенном пункте Работино Запорожской области в конце августа 2023 года, сообщил 15 июля Ddonday.ru.

Другой житель Зверево, 39-летний Алексей Сибиркин, родился в Дагестане, а в 2000-е годы переехал в Ростовскую область, где на протяжении 20 лет работал на шахте "Обуховской". Осенью 2022 года он был призван на военную службу в рамках мобилизации. Сибиркин был убит в январе 2024 года на территории ЛНР.

В июне Фоминых и Сибиркина наградили орденами Мужества. Местные власти передали награды на хранение родственникам военнослужащих, говорится на сайте администрации города Зверево.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 490 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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