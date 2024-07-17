Прокурор потребовал 22 года заключения для Малика Гандалоева

17 июля 2024, 10:03

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Гособвинитель потребовал приговорить к 22 годам заключения уроженца Ингушетии Малика Гандалоева по делу об участии в "Исламском государстве"* и изготовлении взрывчатки. Гандалоев является также одним из обвиняемых в захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, в котором он находился во время следствия по делу об ИГ*.

Как информировал "Кавказский узел", в начале марта ингушские силовики объявили в розыск трех студентов, в том числе уроженца Ингушетии Малика Гандалоева, он был обвинен в изготовлении и хранении взрывчатки. Позже Гандалоев стал вторым обвиняемым по делу о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

По делу об участии Малика Гандалоева в запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), а также изготовлении и хранении взрывчатки прокурор потребовали приговорить Гандалоева к 22 годам лишения свободы.

К 13 годам лишения свободы гособвинитель потребовал приговорить Гандалоева по статье об участии в террористической организации, к девяти годам заключения – по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатки. По статье о незаконном изготовлении взрывных устройств прокурор запросил 11 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, передал 16 июля ТАСС.

"По совокупности преступлений путем сложения наказания назначить 22 года лишения свободы со штрафом 600 тысяч рублей. Местом отбывания наказания на срок три года определить тюрьму, оставшееся время – в исправительной колонии строгого режима", – процитировало агентство прокурора.

Напомним, 16 июня арестанты ростовского СИЗО захватили в заложники двоих сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*, потребовали машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. Силовики провели штурм, захватившие заложников были убиты, а заложники освобождены. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

"Кавказский узел" также писал, что 23 марта стало известно, что в лесу около села Алхасты, где силовики задержали Малика Гандалоева и Арсена Гаммадова, найден тайник с продуктами, самодельным взрывным устройством и взрывчатым веществом. В ФСБ заявили, что "имеются обоснованные подозрения" в том, что задержанные планировали "преступления террористической направленности".

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