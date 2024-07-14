Орден Мужества. Фото: Минобороны России

14 июля 2024, 06:31

Двое бойцов из Ингушетии убиты в зоне СВО

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Ислам Накастхоев и Магомед Хамхоев убиты на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 69 бойцов из Ингушетии.

Как информировал "Кавказский узел", на 6 июля представителями властей и силовиками убитыми в хоне специальной военной операции официально были признаны не менее 67 бойцов из Ингушетии.

В зоне спецоперации на Украине убиты Ислам Накастхоев и Магомед Хамхоев, их родственникам переданы боевые награды, которые погибшие военные награждены посмертно, сообщил 10 июля в своем телеграм-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военной операции не менее 69 бойцов из Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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