Двое бойцов из Ингушетии убиты на Украине

06 июля 2024, 07:04

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Алихан Горчханов и Султан Хашагульгов убиты в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 67 бойцов из Ингушетии.

Как информировал "Кавказский узел", на 25 июня представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми на Украине не менее 65 бойцов из Ингушетии.

В зоне военной операции на Украине убиты уроженец села Плиево Назрановского района Алихан Горчханов и уроженец Сунжи Султан Хашагульгов, сообщило 2 июля в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 67 военнослужащих из Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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