Иван Свистов. Фото: https://bloknot-volgodonsk.ru/news/50-letniy-muzhchina-popytalsya-podzhech-voenkomat--1666583

13 июля 2024, 10:08

Дело Ивана Свистова дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В суд передано дело жителя Ростовской области Ивана Свистова, обвиняемого в попытке поджога военкомата в Морозовске.

Как информировал "Кавказский узел", 9 ноября 2023 года стало известно, что суд поместил под стражу Ивана Свистова, задержанного после попытки поджога военкомата в Морозовске.

В суд передано дело Ивана Свистова, который обвиняется в попытке поджога здания военного комиссариата в Морозовске. Судебное заседание запланировано на 25 июля, сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По версии следствия 6 ноября 2023 года 50-летний Свистов вступил в сговор с неизвестным и изготовил три бутылки с "коктейлем Молотова". Затем он бросил их в стену военкомата в Морозовске. Бутылки отскочили, две из них разбились, зажигательная смесь загорелась, привел 12 июля "Блокнот Ростов-на-Дону" сообщение пресс-службы.

Комментарииев от представителей Свистова относительно версии следствия не поступало.

Напомним, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в Ростовской области неоднократно происходили поджоги административных зданий, в том числе военкоматов, в знак протеста против проведения СВО. В частности, 11 июля стало известно, что силовики задержали в Семикаракорске студента техникума, который, согласно версии следствия, направлялся к пункту сбора гуманитарной помощи, чтобы его поджечь, сообщили источники.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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Примечание:

"Начался суд над Борисом Гончаренко и Богданом Абдурахмановым", "Дошло до суда дело о поджоге военкомата в Горячем Ключе", "Паскарь осужден на 8,5 года лишения свободы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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