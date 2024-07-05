05 июля 2024, 20:01

Контрактник из Володарского района убит на Украине

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Шакибай Кабдышев убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 339 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 4 июля официально признаны убитыми в военной операции не менее 338 бойцов из Астраханской области

Контрактник Шакибай Кабдышев из села Тюрино 26 июня убит в зоне боевых действий, сегодня состоялись его похороны, сообщила администрация Володарского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 339 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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