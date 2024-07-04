04 июля 2024, 00:03

Четверо военных из Астраханской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ильдар Ассудулаев, Алексей Иванов, Алексей Лесников и Владимир Бембеев убиты в боевых действиях, сообщила администрация Лиманского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 338 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Ренат Игалиев стал 334-м военным из Астраханской области, который официально признан убитым в военной операции.

Ильдар Ассудулаев убит в военной операции на Украине,  сообщила 3 июля  администрация Лиманского района в своем Telegram-канале. Он переехал в Астраханскую область из Ульяновской области, учился в школе села Зензели Лиманского района. Срочную службу проходил в Дагестане. В зону военной операции отправился добровольно, убит в возрасте 35 лет.

Ранее стало известно о том, что убиты еще трое уроженцев района. Алексей Иванов - уроженец села Заречное. После окончания школы в родном селе проходил срочную службу в Воздушно-космических силах. Осенью 2022 года был мобилизован. Алексей Лесников - уроженец поселка Лиман, отправился на специальную военную операцию добровольцем, говорится в сообщении от 25 марта. 

Также в 2022 году стало известно, что пограничник Владимир Бембеев, погиб на границе России и Украины в  Белгородской области.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 338 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Таки

Примечание:

"Астраханец убит в зоне СВО", "Два контрактника из Астраханской области погибли в военной операции", "Боец из Астраханской области погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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