Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине

04 июля 2024, 23:56

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Александр Школин убит на Украине, сообщило отделение госфонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 151 бойца из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что к 3 июля власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 150 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Александр Школин 10 марта 2023 года убит на Украине, сообщило 3 июля отделение госфонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии. Он родился в Майском районе, станице Котляревская. После школы работал в колхозе, в армии служил танкистом в городе Шали в Чечне. По возвращении работал дальнобойщиком. Школин отправился на спецоперацию добровольцем, после первого контракта вернулся домой, в августе 2023 года заключил второй контракт. У него осталось четверо детей, говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.

Таким образом, официально признаны убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 151 бойца из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 134 из них, о еще 17 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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