03 июля 2024, 18:52

Три бойца из Нальчика убиты в военной операции

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Артем Гошоков, Аслан Тохов и Мусарби Хачимов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Нальчика. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 150 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Юрий Штукерт стал 147-м военным из Кабардино-Балкарии, который официально признан убитым в военной операции на Украине.

Лейтенант Артем Гошоков, сержант Аслан Тохов и  рядовой Мусарби Хачимов убиты в военной операции на Украине, сообщила 2 июля в своем Telegram-канале администрация Нальчика, отчитываясь о передаче орденов Мужества их родным. 

Таким образом, официально признаны убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 150 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 133 из них, о еще 17 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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