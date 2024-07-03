Педагог в Дагестане оштрафован за высказывание против военной операции

03 июля 2024, 11:51

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Суд в Тляратинском районе оштрафовал на 30 тысяч рублей школьного учителя Жарулу Рамазанова, который при односельчанах высказался против военной операции на Украине и гибели в ней бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд в Дагестане оштрафовал на 30 тысяч рублей школьного учителя Жарулу Рамазанова, признав его виновным в дискредитации армии. По версии силовиков, педагог «в присутствии односельчан выражал необходимость в воспрепятствовании в использовании Вооруженных сил Российской Федерации в проведении специальной военной операции», сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Жарула Рамазанов был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте Тляратинского райсуда.

Подсудимый работает учителем в школе села Камилух Тляратинского района, говорится в постановлении суда, прикрепленном к карточке дела. По данным суда, Рамазанов в общественном месте высказался против военной операции на Украине "с целью сохранения жизни и здоровья уроженцев Республики Дагестан, участвующих в её проведении".

К 29 июня были официально признаны убитыми в военной операции не менее 934 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Рамазанов в суде признал вину, отмечается в постановлении. "Обстоятельствами, смягчающими ответственность ФИО1 (подсудимого. – Прим. "Кавказского узла"), суд признаёт полное признание им вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении супруги-инвалида. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено", - говорится в публикации.

"Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - решил судья Набигула Магомедов.

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