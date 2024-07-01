Сотрудники детской больницы в Махачкале. Cкриншот видео от 1 июля 2024 г. https://www.instagram.com/p/C83qxkqocJr принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

01 июля 2024, 11:10

Сотрудники больницы в Махачкале выступили против смены руководства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники детской больницы в Махачкале обратились к главе Минздрава Дагестана с требованием не увольнять с работы текущего руководителя, поскольку человек, которого планируют назначить вместо него, не вызывает у них доверия.

Как информировал "Кавказский узел", Минздрав Дагестана неоднократно подвергался критике за некачественную работу. В частности, 7 июня глава республики Сергей Меликов раскритиковал министерство. Он указал на недостаточную борьбу с коррупцией в подотчетных ему организациях.

Обращение части коллектива республиканской детской больницы восстановительного лечения (РДБВЛ) имени Хайрудиновой опубликовано сегодня в Instagram*-паблике golos.dagestan_.

Действие на видео происходит в здании Минздрава Дагестана. В фойе показаны несколько десятков человек. Одна из женщин спросила: "Мы можем попасть к [министру здравоохранения Дагестана] Татьяне Васильевне [Беликовой]?". Человек за кадром спросил ее для чего.

"В связи с тем, что нам сказали, что нашего руководителя убирают, мы не хотим работать с новым руководителем", – пояснила сотрудница больницы.

Коллектив больницы знаком со стилем работы того человека, которого хотят назначить вместо текущего руководителя. Манера его руководства не удовлетворяет персонал больницы и по этой причине он выступает против его назначения, пояснила другая женщина на видео.

"Весь коллектив работал с ним", – сказала сотрудница больницы.

Этот пост в Instagram*-паблике golos.dagestan_, на который подписаны около 262 тысяч пользователей, на 11.10 мск набрал 231 отметку "нравится" и 18 комментариев. Большая часть их авторов положительно оценила действия коллектива больницы, указав на его сплоченность.

Напомним, 15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко подвергла критике Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Несколькими днями ранее, 10 июня 2022 года, на сайте федерального телеканала был опубликован репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века.

14 июня 2022 года следователи в рамках проверки фельдшерско-акушерского пункта в Цунтинском районе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 19 июня 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

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Примечание:

"Госпиталь для больных коронавирусом закрылся в Махачкале", "В Дагестане начала работать благотворительная больница для женщин", "Родители пожаловались на условия для детей в махачкалинской больнице".

Автор: "Кавказский узел"

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