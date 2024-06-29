Орден Мужества. Фото: Минобороны России

29 июня 2024, 07:29

Боец из Дагестана убит в зоне СВО

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Азим Карибов убит на Украине, сообщили власти Хасавюртовского района. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 933 военнослужащих из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 28 июня представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми в ходе специальной военной операции на Украине не менее 932 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Азим Карибов из Хасавюртовского района убит в зоне военной операции на Украине. Исполняющий обязанности главы района Багаутдин Мамаев передал его родственниками орден Мужества, которым Карибов награжден посмертно, сообщила 27 июня в своем телеграм-канале администрация Хасавюртовского района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине представителями властей и силовиками официально признаны убитыми не менее 933-х военнослужащий из Дагестана.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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