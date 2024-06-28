Активисты обвинили силовиков в провокациях на акции протеста в Ереване

28 июня 2024, 14:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Генпрокуратуру Армении подано заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности полицейских, спровоцировавших массовые беспорядки на акции протеста в Ереване, заявили активисты инициативы "Айакве".

Как писал "Кавказский узел", следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции в связи с разгоном акции протеста, проходившей 12 июня в Ереване. В рамках этого дела восемь журналистов признаны потерпевшими, сообщил 26 июня Следственный комитет Армении.

12 июня в ходе столкновений с протестующими в Ереване силовики применили светошумовые гранаты, 98 участников акции были задержаны. В результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку. По данным журналистов, во время разгона акции пострадали 10 представителей прессы.

Активисты инициативы «Айакве» (упоминается в русскоязычных армянских СМИ также как "Аякве") подали в Генпрокуратуру Армении заявление о преступлении, сообщил сегодня соучредитель инициативы Аветик Чалабян. "Заявление относится к событиям 12 июня, в частности, о многочисленных нарушениях закона, допущенных полицией. С тех трагических событий прошло более двух недель, возбуждены уголовные дела, многие пострадавшие написали заявления о преступлении", - приводит его слова Aysor.am.

Активисты считают, что 12 июня "произошла умышленная провокация со стороны руководства полиции", пояснил Чалабян. "С нашей точки зрения, имели место не только единичные случаи применения специальных мер или насилия со стороны полиции в отношении демонстрантов, но были и целенаправленные провокации со стороны руководства полиции с целью сорвать мирное собрание и превратить его в беспорядки и подавить его", - цитирует Чалабяна издание.

Аветик Чалабян призвал призвал всех, кто 12 июня получил травмы на месте акции протеста, найти время и подать заявление, чтобы их признали потерпевшими, пишет сегодня News.am.

Во время собрания со стороны полиции начались провокации. Бросали разные предметы, бутылки

Он отметил, что изначально рядом с местом мирной акции протеста находились "войска полиции". "По закону присутствие войск полиции запрещено. Они могут быть привлечены только в случае массовых беспорядков и то если иные средства не в состоянии решить вопрос. Во-вторых, во время собрания со стороны полиции начались провокации. Бросали разные предметы, бутылки, чтобы спровоцировать. В-третьих, разные подразделения полиции отделили группы демонстрантов и избивали. И самое главное, применение спецсредств при том, что никакой угрозы от демонстрантов не было. Не было прямого контакта с полицией. Спецсредства применены не только без повода, но и с нарушением правил применения – бросали прямо в гущу людей, чтобы причинить побольше повреждений", - заявил Чалабян.

Активист подчеркнул, что инциденты произошли в парке, где помимо демонстрантов были "гуляющие граждане". «Светошумовые гранаты были применены не только в отношении собравшихся демонстрантов, но и в отношении в том числе гуляющих граждан», - приводит его слова издание.

По его словам, «Айакве» не собирается ограничиваться обращением в генпрокуратуру, но обратится также в международные структуры. "Такие процессы необходимы, чтобы после смены власти было возможно наказать виновных и чтобы будущим было неповадно", - сказал Чалабян. Если понадобится, то активисты, исчерпав внутригосударственные правовые механизмы, дойдут до ЕСПЧ, добавил он.

Напомним, 16 человек стали обвиняемыми в уголовных преступлениях в связи с беспорядками, произошедшими 12 июня на акции протеста. Один из них обвинен по статье о массовых беспорядках, еще 15 – в групповом хулиганстве. По версии следствия, в ходе столкновений с силовиками они попытались прорвать полицейский кордон, бросая в силовиков бутылки и различные предметы.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. 9 июня лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Оппозиционные депутаты поддержали предложение, но обсуждение в парламенте 17 июня было сорвано из-за отсутствия кворума, поскольку депутаты от правящей партии не пришли на заседание.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.