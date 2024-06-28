Суд в Волгограде счел законным обыск у корреспондента "Кавказского узла"

28 июня 2024, 12:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция в Волгограде оставила в силе решение суда, признавшего законным срочный обыск в квартире корреспондента "Кавказского узла" Вячеслава Ященко. Доводы защиты суд отклонил, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", утром 18 января полицейские обыскали дом Вячеслава Ященко в Волгограде, изъяв телефон, ноутбук и носители информации. Они пояснили, что обыск проводится по делу активиста Евгения Кочегина (включен в реестр иностранных агентов), обвиняемого в распространении фейков об армии. Обыск у Ященко был проведен с нарушениями, указал адвокат.

27 июня Волгоградский облсуд оставил в силе постановление суда первой инстанции, согласившись с тем, что безотлагательный обыск в жилище Вячеслава Ященко был проведён законно, сообщил сегодня адвокат, привлеченный "Кавказским узлом" к защите журналиста.

"Доводы об отсутствии у Ященко процессуального статуса по уголовному делу и каких-либо законных оснований для проведения срочного следственного действия апелляционным судом отклонены", - пояснил он.

По словам адвоката, защита с этим не согласна и намерена обращаться в кассационную инстанцию после получения и ознакомления с полным текстом документа. "Так как Волгоградский областной суд огласил только вводную и резолютивную часть определения", - сообщил он.

Адвокат отметил, что Ященко не был допрошен. "Но я представляю его интересы только с конца апреля", - уточнил он.

Напомним, вечером 24 января неизвестные в масках, представлявшиеся "соседями" и "ветеранами СВО", попытались выломать дверь в квартиру Вячеслава Ященко, после чего отключили свет на всем этаже дома. В момент их прихода в квартире была только супруга журналиста. Она обратилась в полицию.

21 марта после процессуальной проверки следователь отказал в возбуждении дела "за отсутствием события преступления". В мае заместитель районного прокурора отменил это решение и потребовал от полиции провести дополнительную проверку.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.