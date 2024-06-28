21 азербайджанская семья вернулась в Лачин

28 июня 2024, 08:19

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В Лачин возвращена 21 семья азербайджанских переселенцев, покинувших город во время карабахского конфликта, и общее число вернувшихся горожан достигло 1971.

Как писал "Кавказский узел", к 31 мая в Лачин вернулись 513 семей (1906 человек) вынужденных переселенцев.

Жители Лачина вынужденно покинули город более 30 лет назад после начала первой карабахской войны. Они жили в Баку, Сумгаите, Апшеронском и Бардинском районах. В августе 2022 года азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус. Возвращение в Лачин семей вынужденных переселенцев началось в мае 2023 года.

Сегодня в Лачин вернулась 21 семья (65 человек), которые были временно расселены в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных постройках и административных зданиях в различных районах Азербайджана, сообщает АПА.

Таким образом, в Лачин возвращены 534 семьи (1971 человек) вынужденных переселенцев, пишет сегодня Trend.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

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