23 июня 2024, 00:35

Боец из Дагестана убит в зоне СВО

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Ганипав Ганипаев убит в боевых действиях, сообщила администрация Казбековского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 930 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что на на 22 июня представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 929 военнослужащих из Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

О смерти 39-летнего Ганипава Гапипаева, уроженца селения Алмак, власти Казбековского района сообщили, отчитываясь о визите к его родным. Контракт от заключил в феврале, убит в зоне военной операции на Украине  3 марта 2024 года, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 13 июня.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 930 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине", "Боец из Махачкалы убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 июня 2024, 01:34

22 июня 2024, 23:38

22 июня 2024, 22:40

22 июня 2024, 21:45

  • Четверо военных из Ростовской области убиты на Украине

    Евгений Фролов, Сергей Геталов, Роман Зоренко, Даниил Домников убиты в боевых действиях, сообщила администрация Песчанокопского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 465 бойцов из Ростовской области.

22 июня 2024, 20:48

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