Беспилотник. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=svc5R-XT6-E&t=345s

22 июня 2024, 08:28

Беспилотник сбит над Азовским морем

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Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над акваторией Азовского моря, отчиталось сегодня Минобороны.

По данным Минобороны России, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над акваторией Азовского моря беспилотник, запущенный со стороны Украины, минувшей ночью.

"Кавказский узел" также писал, что регионы юга России, в том числе Краснодарский край и Ростовская область, после начала спецоперации на Украине регулярно подвергаются атакам беспилотников. 21 июня при падении обломков сбитого беспилотника погиб работник котельной в Краснодаре.

18 июня в результате атаки беспилотников в городе Азов Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами, возгорание было потушено спустя трое суток – 21 июня.

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Примечание:

"В Тацинском районе взорвалась ракета", "Взрывы в Ростовской области власти объяснили работой ПВО", "Голубев назвал постановочным поведение ростовчан в день мятежа "Вагнера".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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