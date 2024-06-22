Беспилотник сбит над Азовским морем

22 июня 2024, 08:28

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Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над акваторией Азовского моря, отчиталось сегодня Минобороны.

По данным Минобороны России, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над акваторией Азовского моря беспилотник, запущенный со стороны Украины, минувшей ночью.

"Кавказский узел" также писал, что регионы юга России, в том числе Краснодарский край и Ростовская область, после начала спецоперации на Украине регулярно подвергаются атакам беспилотников. 21 июня при падении обломков сбитого беспилотника погиб работник котельной в Краснодаре.

18 июня в результате атаки беспилотников в городе Азов Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами, возгорание было потушено спустя трое суток – 21 июня.

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