21 июня 2024, 00:35

Два бойца из Камышина убиты в зоне СВО

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Денис Алексеенков и Альберт Соколовский убиты в боевых действиях, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 784 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Малышев стал как минимум 782-м военным из Волгоградской области, который официально признан убитым в военной операции на Украине.

Денис Алексеенков убит на Украине, сообщила 20 июня администрация Камышина в своем telegram-канале, не приведя подробностей о бойце.

Ранее власти сообщали, что в 2022 году также был убит 51-летний доброволец Альберт Соколовский.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 784 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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