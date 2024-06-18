18 июня 2024, 11:08

Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО

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Дмитрий Малышев из Еланского района убит на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 782 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине убит Михаил Покручин. Он стал, по меньшей мере, 781-м бойцом из Волгоградской области, которого представители властей и силовики официально признали убитым в ходе специально военной операции (СВО).

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Военнослужащий из Еланского района Дмитрий Малышев убит в зоне проведения СВО. Информацию о его смерти подтвердили в администрации Терновского сельского поселения, передал 14 июня "Волгоград Онлайн".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 782 бойцов из Волгоградской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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