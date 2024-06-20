20 июня 2024, 02:04

Уроженец Ингушетии убит на Украине

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Аслан Эльмурзиев, убитый в зоне боевых действий на Украине, похоронен в Малгобеке. С начала российской военной операции на Украине власти официально назвали имена как минимум 64 убитых бойцов из республики. 

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции на Украине как минимум 69 улиц в СКФО и ЮФО получили имена убитых бойцов. Больше всего улиц названо  именем генерал-майора ВВС в отставке Канамата Боташева. 

Сообщение о похоронах Аслана Эльмурзиева из Малгобека вечером 19 июня опубликовал официальный Telegram-канал правительства Ингушетии. 

Убитому бойцу было 40 лет. На траурной церемонии присутствовали спикер республиканского парламента Магомет Тумгоев и первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев, который передал семье Эльмурзиева материальную помощь, говорится в сообщении. 

Родственников убитого чиновник “заверил, что им будет оказана вся необходимая поддержка”, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 64 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

"Кавказский узел" писал также, что 15 июня руководство Ингушетии потребовало проверить сообщения о насильственной гибели участника военных действий Рашида Дударова из селения Кантышево. В интернете распространилась аудиозапись, в которой утверждается, что предположительной причиной избиения бойца стал его отказ выполнить приказ. На теле Дударова видны следы избиения, сообщил блогер Хасан Халитов.

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Примечание:

"Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Тринадцать бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Два военных из Дагестана убиты на Украине". 

Автор: "Кавказский узел"

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