Уроженец Ингушетии убит на Украине

20 июня 2024, 02:04

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Аслан Эльмурзиев, убитый в зоне боевых действий на Украине, похоронен в Малгобеке. С начала российской военной операции на Украине власти официально назвали имена как минимум 64 убитых бойцов из республики.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции на Украине как минимум 69 улиц в СКФО и ЮФО получили имена убитых бойцов. Больше всего улиц названо именем генерал-майора ВВС в отставке Канамата Боташева.

Сообщение о похоронах Аслана Эльмурзиева из Малгобека вечером 19 июня опубликовал официальный Telegram-канал правительства Ингушетии.

Убитому бойцу было 40 лет. На траурной церемонии присутствовали спикер республиканского парламента Магомет Тумгоев и первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев, который передал семье Эльмурзиева материальную помощь, говорится в сообщении.

Родственников убитого чиновник “заверил, что им будет оказана вся необходимая поддержка”, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 64 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

"Кавказский узел" писал также, что 15 июня руководство Ингушетии потребовало проверить сообщения о насильственной гибели участника военных действий Рашида Дударова из селения Кантышево. В интернете распространилась аудиозапись, в которой утверждается, что предположительной причиной избиения бойца стал его отказ выполнить приказ. На теле Дударова видны следы избиения, сообщил блогер Хасан Халитов.

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