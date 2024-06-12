"Водоканал" призвал махачкалинцев не пить воду из-под крана

12 июня 2024, 02:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После массового отравления в Буйнакске махачкалинский "Водоканал" заявил о многочисленных жалобах на неприятный запах от водопроводной воды и призвал горожан не употреблять ее в пищевых целях.

Ранее массовое отравление водопроводной водой произошло в Буйнакске 13 января 2021 года, после вспышки кишечной инфекции был госпитализирован 61 ребенок и 10 взрослых. Следователи занялись проверкой работы водопроводных сетей. Врио директора "Буйнакскводоканала" Абдулвагаб Шарипов был обвинен в поставке жителям некачественной питьевой воды. Горсуд оштрафовал его всего на 100 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", массовое отравление произошло после употребления водопроводной воды, начато расследование уголовного дела в отношении сотрудников городского "Водоканала". К вечеру 10 июня число госпитализированных возросло до 84 человек, власти Буйнакска отчитались о подвозе воды по 37 адресам. Детские учреждения города закрылись на карантин. Вечером 11 июня Минздрав Дагестана сообщил, что в больницы Буйнакска поступили 127 пациентов с симптомами кишечной инфекции, 36 уже выписаны. Власти города призвали не употреблять в пищевых целях воду из-под крана.

Махачкалинский "Горводоканал" вечером 11 июня призвал жителей города воздержаться от использования водопроводной воды в пищевых целях из-за "многочисленных жалоб на неприятный запах воды". Об этом организация сообщила в своем телеграм-канале.

"Водоканал" отметил, что специалисты уже начали проверку для выявления причин неприятного запаха и принятия необходимых мер для решения проблемы.

Напомним, следствие считает, что пострадавшие от отравления употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей Буйнакска по водопроводным линиям. 11 июня в "Буйнакскводоканале" прошли обыски, сообщил Следственный комитет.

"Кавказский узел" также писал, что в Буйнакском районе ранее неоднократно происходили массовые отравления людей. В частности, 22 июня 2022 года в селе Нижнее Казанище 49 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.