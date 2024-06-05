Плохое качество дороги сказалось на привлекательности Сарыкума для туристов

05 июня 2024, 21:57

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Дороги к бархану Сарыкум, по которой к памятнику природы ездят туристы, официально не существует, поэтому прокуратура не может требовать ее ремонта от местных властей, сообщил юрист Арсен Магомедов. Многие туристы отказываются от посещения бархана из-за плохого состояния дороги, рассказали местные жители.

Прокуратура Кумторкалинского района ответила на жалобу о состоянии дороги к бархану Сарыкум, сообщил активист движения "Город наш" юрист Арсен Магомедов.

"Суть ответа: такой дороги официально не существует (нет в генплане и перечне дорог), поэтому наказать за ямы на дороге никого нельзя. Как говорят правоохранители: "Нету тела, нету дела". Но все же прокуратура вынесла представление администрации Кумторкалинского района за то, что в районе не утвержден "Перечень дорог необщего пользования местного значения", - рассказал Магомедов. Скриншот ответа прокуратуры он разместил в своем телеграм-канале 4 июня.

"По большому счету, прокуратура сказала - нет дороги, что мы сделаем? Но она обязала муниципалитет утвердить перечень дорог. Вопрос в том, почему до сих пор прокуратура не занялась этим вопросом. Рассчитываем, что через полгода перечень дорог будет утвержден, потом мы сможем подавать жалобы на качество, и требовать результат. Это поэтапная работа", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Арсен Магомедов.

Ранее Магомедов призывал жителей Дагестана жаловаться на состояние дороги в прокуратуру. "Это наш дагестанский позор. Учитывая, что это еще и главный туристический объект, то наш внутренний позор стал известен еще и гостям республики. Предлагаю перейти от слов к делу - подавать массово жалобу на эту дорогу через @gorodnash_bot», - писал он 12 апреля.

Работающий гидом Алибек рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что регулярно возит на своем автомобиле туристов на бархан Сарыкум. "Когда пройдет дождь, ямы заполняются водой, стоит грязь, не видно дороги, много препятствий. Много машин там получили поломки. Давно пора ее разровнять, но власти и Минтуризма ничего не предпринимают", - рассказал он.

Алибек добавил, что к бархану есть другая дорога, но надо ехать через речку. "Эта дорога тоже в плохом состоянии. Дождь пройдет, речка заполняется, не все машины могут проехать. Есть проезд над железной дорогой, но там микроавтобусы с людьми не проедут, только с трудом легковые машины. Многие туристы из-за плохого состояния дороги к бархану отказываются туда ехать", - рассказал Алибек.

Местный житель Рамазан подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что дорога от трассы до бархана находится в очень плохом состоянии. По ней, в основном, ездят только туристы, поэтому местные жители не писали жалоб на ее качество, отметил он. "Минтуризма республики сообщало, что в прошлом году Дагестан посетили 1,7 миллиона человек. Огромное количество из них посещают бархан Сары-кум. Они еще платят за вход 200 рублей. Куда в итоге уходит эта сумма? А дорога в ужасном состоянии. Неужели часть средств нельзя было направить на ремонт дороги?", - говорит Рамазан.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кумторкалинского района в 2023 году принимали участие в акции протеста в селе Новая Урада. Они потребовали от властей отменить строительство мусорного полигона близ бархана Сарыкум, заявив, что он нанесет вред экологии, и здоровью людей и бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника. Бархан является местом съёмки для фильма "Белое солнце пустыни", сообщается на сайте MoiDagestan.

Против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум также высказывался и экоблогер Александр Сибирский. 23 апреля он записал видеообращение с призывом не допустить размещения полигона в этом месте. 11 мая туристка Елена Овсиенко провела одиночный пикет в Махачкале против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум.

11 августа 2023 года глава Дагестана Сергей Меликов объяснил, что решение построить в этом месте мусорный полигон было принято, так как рядом с площадкой проходит федеральная трасса "Кавказ", и потому не придется строить дорогу.

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