Аналитики в Москве оценили роль Южной Осетии на Кавказе

04 июня 2024, 19:15

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Смена политического курса в Южной Осетии в результате парламентских выборов исключена, как и скорое присоединение к России, уверены опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики. Российская военная база в Цхинвале - важный форпост, который играет сдерживающую роль для стран Южного Кавказа, подчеркнули военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Южной Осетии назначены на 9 июня. Кандидаты будут претендовать на 34 депутатских мандата. Кандидатуры выдвинули 270 претендентов, из них 121 - в составе партийных списков или от партий по одномандатным округам, еще 149 - самовыдвиженцы. При этом ЦИК отказал в регистрации республиканских списков пяти политических партий: "Ирыстоны ног фалтар", "Ирон", "Фыдыбаста", "Партии развития", "За справедливость". Эти партии получили отказы в регистрации из-за бюрократических формальностей, полагает Тимур Цхурбати. Отказ партиям в регистрации имеет политические мотивы, возразил Мурат Гукемухов. Центризбирком Южной Осетии сообщил, что на парламентских выборах будут работать лишь два зарубежных участка - в Москве и Владикавказе.

Основная борьба на выборах будет происходить между тремя партиями ("Единая Осетия", Народная партия и "Ныхас"), но конкуренция между ними основана не на различиях программ, а на личном рейтинге лидеров, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Результаты выборов в Южной Осетии не повлияют на политику в отношении России, уверен старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня.

"Для России важны парламентские выборы в Южной Осетии, поскольку это важный показатель государственности республики. Республика полностью зависит от России. И в данном случае политическая составляющая, то есть вопрос кто выиграет, не имеет политического веса, но может несколько иначе расставить акценты в том, как использовать скромные ресурсы и трансферы для развития этого небольшого государства", - сказал он корреспонденту "Кавказскому узлу".

Заявления грузинских властей о планах вернуть Южную Осетию направлены на внутреннюю аудиторию, уверен он.

"То, что грузинские лидеры в нынешней ситуации повторяют цели вернуть Южную Осетию и Абхазию, ожидаемо. По-другому они и не могут поступить. Но в реальности это вряд ли достижимо, даже если в Южной Осетии к власти придут менее лояльные политики. Южная Осетия ныне - это неотъемлемый элемент стратегической обороны России на южных границах с НАТО, поэтому любое возможное отклонение от политического курса ЮО не больше, чем игра", - отметил он.

Для Грузии нынешний статус-кво Южной Осетии хоть и не желателен, все же он оставляет мнимые шансы на объединение

По словам эксперта, Южная Осетия имеет важную стратегическую роль для России. "Южная Осетия будет и дальше играть путь буфера, играющего сдерживающую роль экспансии НАТО на Южном Кавказе. Вряд ли Россия в ближайшие годы пойдет на принятие Южной Осетии в свой состав. В противном случае отношения с Грузией были бы значительно подпорчены. Для Грузии нынешний статус-кво Южной Осетии хоть и не желателен, все же он оставляет мнимые шансы на объединение", - подчеркнул Гуня.

Для России чрезвычайно важно сохранение стабильности в Южной Осетии, а для этого обязательно нужны лояльные Кремлю силы, считает политолог Андрей Кошкин.

"Результаты выборов будут показателем того, что 8 августа 2008 года все шаги России оцениваются как правильные для Южной Осетии. Результаты выборов покажут, что Южная Осетия и Россия будут двигаться по пути совместного развития. Приход к власти нелояльных к Кремлю сил практически невозможен", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, заявление премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о намерении вернуть Южную Осетию и Абхазию в состав страны к 2030 году - это лишь ничем не подкрепленный популизм."У грузинских властей много проблем в стране, ситуация достаточно сложная, поэтому им приходится делать подобные заявления для внутренней аудитории. Скорее надо говорить о возможности вступления в состав России. Южная Осетия все время стремится войти в состав России. И в этом плане все зависит от политической необходимости и воли народа Южной Осетии. Но это не вопрос ближайших 2-3 лет", - отметил он.

Кошкин также добавил, что в условиях СВО каждый регион имеет свою значимость для Москвы. "Для России в условиях спецоперации важен каждый регион и каждый регион делает свой посильный вклад в обеспечение наших военнослужащих всем необходимым, создании условия для вернувшихся со спецоперации", - указал он.

База в Цхинвале имеет важное стабилизирующее значение для региона, особенно на фоне разговоров о планах Грузии вступить в НАТО

Осетины одни из самых доблестных бойцов на СВО, уверен военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин."В этом плане значимость Южной Осетии достаточно важна. Бойцы из Южной Осетии являются одними из самых доблестных на СВО. Они не сдаются в плен, храбро сражаются. Известны подвиги южноосетинцев в сражениях за Мариуполь. Количество бойцов из Южной Осетии не публикуются, стараются держать это в тайне, но могу сказать, что немало для региона с таким небольшим населением", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель центрального комитета партии "Единая Осетия" Алан Тадтаев заявил 3 июня, что не получил ответа Центризбиркома на просьбу открыть участок для голосования на парламентских выборах в зоне военной операции на Украине, дге, по его данным, находится около 1,5 тысячи граждан Южной Осетии. По данным переписи 2015 года, в Южной Осетии насчитывалось более 53 тысяч жителей.

Российская военная база в Цхинвале защищает границы России, подчеркнул Дандыкин. "Это важный южный форпост России. В Грузии проходят неоднозначные процессы, с Арменией отношения непростые и на этом фоне очень показательно полное совпадение интересов России и Южной Осетии. База в Цхинвале имеет важное стабилизирующее значение для региона, особенно на фоне разговоров о планах Грузии вступить в НАТО", - указал он.

Бойцы из Южной Осетии отличаются храбростью и отвагой, отмечает доктор военных наук Константин Сивков.

"С начала СВО ребята из Южной Осетии доблестно сражаются наряду с бойцами из других регионов. Многих из них заслуженно наградили за проявленный героизм. На ум сразу приходит батальон «Алания», «Шторм-Осетия». Они о себе ярко заявили особенно в ходе боев за Мариуполь. В целом как и все регионы Южная Осетия вносит свой вклад в СВО", - сказал он «Кавказскому узлу».

Что касается базы в Цхинвале, то это, по мнению эксперта, важный инструмент для сдерживания Грузии и Запада. "Это важный военный объект для России, это важный элемент защиты интересов России в регионе. Кроме этого это сдерживает Грузию и ее западных партнеров", - указал он.

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