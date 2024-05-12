12 мая 2024, 15:46

Семь бойцов со Ставрополья убиты на Украине

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Александр Ольховский, Роман Поздняков, Олег Семенов, Гельды-Мурат Османов, Сергей Шейко, Хасан Бекмухаметов и Тимирхан Бекбаев убиты в зоне боевых действий, сообщила администрация Нефтекумского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 366 бойцов со Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что к сегодняшнему дню стало, что на Украине убиты 359 военных со Ставрополья.

Старший лейтенант Александр Ольховский убит в военной операции на Украине, сообщила 27 марта администрация Нефтекумского округа в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества. 2 февраля по аналогичному поводу власти сообщили, что убит Роман Поздняков. 

Ранее власти, рапортуя о передаче наград, открытии мемориальных досок именных парт, также сообщали о смерти Олега Семенова, Гельды-Мурата Османова, Сергея Шейко, Хасана Бекмухаметова и Тимирхана Бекбаева. Подробностей о военных в сообщениях не приводится.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 366 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья", "Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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