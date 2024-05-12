Анонсирован запуск морских пассажироперевозок между кубанскими курортами

12 мая 2024, 01:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С сегодняшнего дня запланирован старт морских перевозок между черноморскими курортами Новороссийск, Геленджик и Сочи на скоростном судне "Комета". Изначально их планировали запустить в начале мая, но отложили из-за непогоды.

Начались продажи билетов на скоростное судно "Комета", которое курсирует между Новороссийском, Геленджиком и Сочи. Запуск морского сообщения запланирован на сегодня, 12 мая.

Первоначально запуск "Кометы" был запланирован на 1 мая, но из-за погодных условий его перенесли. Добраться из Новороссийска в Сочи можно будет за пять с половиной часов, обратно - за четыре с половиной часа. Поездка из Новороссийска в Геленджик займет около часа, пишут 11 мая "Юга.ру".

Билеты уже находятся в продаже, приобрести их можно за десять дней до даты поездки. Предусмотрено два тарифа - "стандарт" и "комфорт". Места комфорт-класса расположены в носовой части судна, при отправлении из Сочи или прибытии в Сочи в стоимость такого билета также будет включено питание.

Стоимость поездки между Новороссийском и Геленджиком в один конец составит 800 рублей для взрослых и 500 рублей для детей по тарифу "стандарт" и 1000 рублей для взрослых и 800 рублей для детей по тарифу "комфорт". Маршрут между Геленджиком и Сочи обойдется в 3000 рублей для детей и 4000 рублей для взрослых по тарифу "стандарт" или 4500 рублей для детей и 5500 рублей для взрослых и 4500 рублей для взрослых по тарифу "комфорт". Наконец, поездка из Новороссийска в Сочи или обратно будет стоить 3300 рублей для детей и 4500 рублей для взрослых по тарифу "стандарт" и 5000 рублей для детей и 6000 рублей для взрослых по тарифу "комфорт", следует из данных на сайте компании-перевозчика "Водоход Экспресс".

В 2023 году компания перевезла по морю более 52 тысяч пассажиров, что на 21% больше, чем в 2022 году, пишет 161.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2022 году морские рейсы Новороссийск-Геленджик-Сочи были отменены по техническим причинам до 26 августа, затем продажа билетов приостанавливалась и на последующие даты. Рейсы отменяются постоянно, и люди, купив билеты, вынуждены искать другие пути, отметили пользователи "ВКонтакте" 25 августа. Возобновились перевозки 29 августа.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.