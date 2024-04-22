22 апреля 2024, 20:50

Глава Чечни распорядился придать Шелковской статус города

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Рамзан Кадыров распорядился подготовить перевод станицы Шелковской, где живут около 12 тысяч человек, в статус города.

О поручении подготовить перевод станицы Шелковской в статус города Рамзан Кадыров сообщил сегодня в своем телеграм-канале. "Поручил председателю парламента ЧР Магомеду Даудову провести работу по переводу станицы Шелковской в статус города. Это даст возможность решать возникающие вопросы местного назначения, развивать производства, повысить инвестиционную привлекательность", - написал он.

Станица Шелковская – административный центр одноименного района Чечни. Шелковской район – самый крупный район республики, его площадь 3000 квадратных километров. По данным на 1 января 2024 года, в станице Шелковской жили 12 180 человек, говорится в информации на сайте районной администрации.

Сейчас в республике восемь городов - Грозный, Аргун, Гудермес, Курчалой, Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, Шали и Ойсхар, пишет "Чечня Сегодня.

"Кавказский узел" писал также, что 1 января вступил в силу закон о придании чеченскому поселку Ойсхара статуса города. В новое городское поселение включены Ойсхара и села Верхний Нойбер и Нижний Нойбер. Ранее, 8 декабря 2023 года, Рамзан Кадыров также поручил Магомеду Даудову рассмотреть вопрос придания статуса городов сёлам Серноводское и Наур.

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"Медведев утвердил переименование Центароя в Ахмат-Юрт", "Кавказоведы сравнили "ахматизацию" Чечни с культом советских вождей", "Радость жителей Ахмат-Юрта от переименования села вызвала недоверие в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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