Чеченский поселок Ойсхара получил статус города

01 января 2024, 19:57

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Вступил в силу закон о придании поселку Ойсхара статуса города. В новое городское поселение включены Ойсхара и села Верхний Нойбер и Нижний Нойбер.

Сегодня поселок Ойсхара Гудермесского района получил статус города, объявил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. "Соответствующий закон, раннее подписанный мной, сегодня вступает в силу. В Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Теперь данный населенный пункт получил городской статус, что, безусловно, должно положительно отразиться на его дальнейшем развитии, способствовать росту благополучия местных жителей", - написал глава Чечни.

Власти планируют "привлекать инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию", добавил он. "Создадим наиболее благоприятные условия для бизнеса, содействуя образованию в городе новых рабочих мест. Уверен, в этом будет большая польза как для населения, так и для всей республики", - говорится в публикации.

Планы властей Чечни придать поселку статус города скептически прокомментировал 10 декабря 2023 года читатель "Кавказского узла" с ником matt.sawayn. "Жители Ойсхара и двух Нойберов видят в придании их поселениям статуса города одни минусы. Самый большой из них, по их мнению, связан с неизбежным ростов тарифов на ЖКУ, потому как в городах стоимость коммунальных услуг раза в полтора выше, чем в сельской местности. Плюс содержание домашнего скота и ведение хозяйства в черте города - разные вещи. Но у руководства Чечни, видимо, какие-то свои резоны на этот счет", - написал он в своем комментарии.

Ранее, 8 декабря 2023 года, спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что с 1 января 2024 года поселок Ойсхар будет иметь статус города, парламент уже принял соответствующий закон, сообщило в тот же день ИА "Чечня Сегодня". Кадыров также поручил спикеру парламента рассмотреть вопрос придания статуса городов сёлам Серноводское и Наур, отмечается в публикации.

Ранее, 1 ноября 2023 года, Рамзан Кадыров назвал "целесообразным решением" преобразование посёлка Ойсхара в город. Соответствующее поручение он тогда дал Магомеду Даудову, сообщило издание "Вести Чеченской Республики". "Необходимо рассмотреть вопрос придания поселку Ойсхара статуса города с названием Новогрозный. Он и так является одним из самых крупных сельских населенных пунктов республики, а в данном случае его можно ещё и объединить с тесно граничащими селениями Нижний Нойбер и Верхний Нойбер", – привело издание слова главы Чечни.

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