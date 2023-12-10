Суд в Чечне прекратил дело о дискредитации армии

10 декабря 2023, 07:49

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Шалинский районный суд прекратил дело в отношении местного жителя Магомед-Салаха Дедеева, обвиненного в дискредитации российских военнослужащих.

Суд в Шалинском районе прекратил дело о дискредитации российских военнослужащих в отношении местного жителя Магомед-Салаха Дедеева.

Дело в отношении Дадеева прекращено из-за истечения сроков давности, передали 9 декабря "Кавказ. Реалии"*. Издание при этом не привело подробностей по делу и не уточнило за что именно оно было заведено в отношении Дедеева.

В карточке дела на сайте Шалинского районного суда уточняется, что в отношении Дедеева дело было заведено по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Подробностей по нему также не приведено.

Комментариев от Магомед-Салаха Дедеева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее силовики составили административный протокол по статье о дискредитации армии на жителя Грозного Хизира Идигова.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители СКФО и ЮФО стали привлекаться по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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