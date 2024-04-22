Ухудшение здоровья Ибадоглу встревожило его родственников

22 апреля 2024, 15:35

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Состояние азербайджанского оппозиционера и ученого Губада Ибадоглу значительно ухудшилось, появились признаки гангрены, рассказали родственники арестованного. Ибадоглу не получает необходимой медпомощи, защита требует его перевода под домашний арест, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", состояние здоровья ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу ухудшилось, уровень сахара в его крови более чем вдвое превышает допустимую норму, несмотря на попытки лечения, сообщил 13 апреля брат арестованного Галиб Байрамов.

Брат и адвокат Губада Ибадоглу заявляли, что арестованному отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. 20 марта адвокат сообщила, что врачи начали вводить Ибадоглу максимально допустимую дозу инсулина.

Из-за продолжающегося в течение девяти месяцев после ареста высокого уровня сахара в крови у Губада Ибадоглу появились потемнения на пальцах ноги, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» дочь политика Жаля Байрамова.

"Ногти на пальцах ноги отца уже потемнели. А на одном пальце левой ноги есть уже угроза отрыва ногти от пальца. В условиях СИЗО нет возможностей для соответствующего лечения конечностей. Это признаки гангрены, если начнется гноение, то возникнет угроза ампутации пальца или ноги. Сахарный диабет уже вызвал полинейропатию – повреждение нервных окончаний конечностей. В связи с потемнением ногтей пальцев на ногах, несмотря на обращение, в медицинско-санитарной части врачи Минюста ничего не предпринимают", - рассказала она.

По ее словам, высокий уровень сахара вызвал также проблемы у Ибадоглу со зрением. "У него возникла муть в глазах, что является симптомами повреждения глазной сетчатки. Это тоже последствия высокого уровня сахара. Если отцу срочно не назначат обследование глаза и не назначат внутриглазных иньекций, то он может потерять зрение. До ареста отец никогда не использовал инсулин, он обходился таблетками одного лекарства, которое принимал дважды в день. А сейчас даже максимальная доза инсулина – 30 единиц - не сбивает у него сахар", - рассказала Жаля Байрамова.

Брат политика Галиб Байрамов заявил, что состояние Губада Ибадоглу ухудшается, несмотря на назначенные в СИЗО препараты и ввод лекарств под капельницей. "У Губада уже потемнели ногти на пальцах ноги, что может быть симптомами начинающейся гангрены. Кроме того, у Губада продолжаются боли в почках, причины которых неизвестны. Есть подозрения на появление узелков на щитовидной железе, поскольку брату периодически становится тяжело дышать. У него хроническая усталость, невроз, остеофолит – то есть проблемы в опорно-двигательной системы. У него также увеличилась простата, есть проблема с диастолической дисфункцией сердца, гипертрофия левого желудочка сердца. Но несмотря на такое большое количество болезней, его не госпитализируют", - сказал Байрамов.

Адвокат Ибадоглу Бахруз Байрамов также указал на отсутствие эффективной медпомощи Ибадоглу. "Когда мы обращаемся в суды с для изменения меры пресечения в связи с болезнью Ибадоглу, представители медупрвления Минюста направляют документы, что ему оказывается необходимая помощь. Но это не так. В любом случае, государство ответственно за здоровье Губада Ибадоглу. Тем более, что в сентябре ЕСПЧ в соответствии Правилом 39 Регламента суда обязал власти Азербайджана обеспечить меры по защите его здоровья", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал власти Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политзаключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

Адвокат отметил, что в ближайшее время дело Ибадоглу поступит в суд для рассмотрения, и защита вновь поставит вопрос о его освобождении из-под стражи до завершения судебного следствия.

Представитель медуправления Минюста отказался от комментариев корреспонденту "Кавказского узла", сославшись на то, что информация о состоянии заключенных носит непубличный характер.

Губад Ибадоглу был задержан в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле". 17 апреля следствие по делу было завершено.

Напомним, в феврале коллегия адвокатов Нью-Йорка осудила власти Азербайджана за "лишение медицинской помощи" Губада Ибадоглу и потребовала его освобождения. Общественный комитет защиты прав Ибадоглу выразил тревогу за состояние здоровья политика.

Уголовное преследование Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

2 апреля профессора четырех вузов США и Великобритании, в которых преподавал Губад Ибадоглу, обратились к главам внешнеполитических ведомств своих стран с просьбой помочь в освобождении азербайджанского ученого.

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