Обнародовано видео с места нападения на полицейских в Карачаевске

22 апреля 2024, 11:09

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Нападение на полицейских в Карачаевске, в результате которого два силовика были убиты и один ранен, произошло в гаражном массиве, следует из видео с места происшествия, опубликованного сегодня Следкомом.

Как информировал "Кавказский узел", силовики разыскивают четверых жителей Карачаево-Черкесии, которых считают причастными к нападению на полицейских в Карачаевске, в результате которого два силовика были убиты и еще один получил ранения.

Видео с места нападения на силовиков в Карачаевске сегодня в своем телеграм-канале опубликовало Следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии.

На кадрах ролика показаны ряды гаражей, действие происходит в темное время суток. На кадрах один из участков огорожен полицейской лентой, на участке стоит полицейский УАЗ, около него – несколько сотрудников полиции, а также один сотрудник Следкома. Все они производят осмотр.

Далее показана сотрудница Следкома, беседующая с человеком в комуфляжной одежде. Их речь не слышна. Затем показана открытая дверь одного из гаражей, в нем включено освещение. В гараже и около него работают сотрудники полиции и Следкома. Внутри гаража видна легковая машина "Лада", также видны полки, на которых лежат различные бытовые предметы. На этом видеоролик, длительность которого составляет 23 секунды, заканчивается.

Напомним, по данным источников, нападение на полицейских было совершено около полуночи, неизвестные открыли по ним огонь, а затем похитили их табельное оружие. Силовиков обстреляли на улице Базарной, когда они выполняли обход территории.

Вооруженный инцидент в Карачаево-Черкесии стал первым за два с половиной года.

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