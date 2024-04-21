Омбудсмен Дагестана уточнил свою публикацию об избитой школьнице

21 апреля 2024, 17:41

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Дагестанский омбудсмен Джамал Алиев внес уточнения в распространенную им сегодня информацию об избиении школьницы в Санкт-Петербурге, указав, что девочка, по полученным позднее сведениям, оказалась не из Дагестана, а из Таджикистана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня дагестанский омбудсмен Джамал Алиев сообщил в своем телеграм-канале, что в одной из школ Санкт-Петербурга была избита ученица, уроженка Дагестана. Алиев отметил, что обратился к прокурору Санкт-Петербурга с просьбой отреагировать для "наказания виновных и недопустимости впредь подобных случаев". В ночь на 21 апреля, до публикации Джамала Алиева, издание "Черновик" опубликовало видеообращение двух участников военной операции из Дагестана - офицеров Исмаила Магомедова и Малика Гаджиева. В видеообращении бойцы потребовали привлечь к ответственности родителей учеников школы, в которой была избита ученица из Дагестана.

Видеозапись инцидента опубликовало 20 апреля в своем телеграм-канале издание "Новое дело". В ролике видно, как два подростка избивают девочку в школьном классе, а собравшиеся вокруг школьники громко одобряют их действия, озвучивая нецензурную брань и ксенофобский лозунг.

Джамал Алиев в 13.22 мск (спустя чуть более чем два часа после первой своей реакции на происшествие) опубликовал в своем телеграм-канале новые сведения об инциденте в петербургской школе.

"Получил информацию о том, что девочка на видео является уроженкой Таджикистана. Инцидент произошел в феврале. Тем не менее, не мог не отреагировать на публикации в СМИ и вижу, что на данную ситуацию уже реагируют компетентные органы в Санкт-Петербурге", - написал он.

В частности, "в настоящее время" директор школы вызвана в прокуратуру для разбирательства, пояснил Джамал Алиев. "Уже завтра также будет проведено совещание в Комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики администрации Санкт-Петербурга по указанной проблеме", - добавил он.

Омбудсмен подчеркнул, что все написанное им "актуально, вне зависимости от того какой национальности избитая девочка". "Повторюсь, подобное недопустимо, так как является зарождением фашизма в школе", - говорится в публикации.

Правительство Санкт-Петербурга и прокуратура города, по состоянию на 17.40 мск, не прокомментировали в своих телеграм-каналах инцидент в школе и реакцию дагестанского омбудсмена.

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