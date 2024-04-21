Участники СВО потребовали реакции на избиение школьницы из Дагестана

21 апреля 2024, 12:59

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Прокуратуре Санкт-Петербурга следует провести проверку в связи с публикацией видео об избиении сверстниками школьницы из Дагестана, заявил дагестанский омбудсмен. С требованием наказать родителей подростков, избивших девочку, выступили земляки школьницы, участвующие в военной операции.

Требование к прокуратуре обратить внимание на избиение школьницы изложил сегодня в своем телеграм-канале дагестанский омбудсмен Джамал Алиев. "В одной из школ Санкт-Петербурга была избита уроженка Дагестана, ученица данной школы. И все это под усмешки и крики [националистического характера]. В связи с этим обратился к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой дать правовую оценку данной ситуации и принять меры прокурорского реагирования в целях наказания виновных и недопустимости впредь подобных случаев", - написал Алиев.

Подобные случаи "должны пресекаться жестко и без оговорок", подчеркнул он. "А то, что мальчики бьют беззащитную девочку — это отдельная тревожная тема о том, кого воспитали их родители", - добавил омбудсмен.

На инцидент обратили внимание и участвующие в военной операции уроженцы Дагестана - старший лейтенант Исмаил Магомедов и старший лейтенант Малик Гаджиев, сообщил сегодня в своем телеграм-канале "Черновик". Они требуют привлечь к ответственности родителей учеников школы, в которой была избита ученица из Дагестана, говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована видеообращением двух офицеров-военнослужащих, представившихся участниками военной операции из Дагестана. "Мы не будем давать правовую оценку данным подросткам, но мы хотим, чтобы родители этих подростков были привлечены к ответственности согласно закону нашей страны", - говорит на видео один из военнослужащих, добавив, что "подобного рода выходки не будут оставлены безнаказанными".

Видеозапись избиения опубликовало 20 апреля в своем телеграм-канале издание "Новое дело". Видео снято в классе школы, в котором присутствуют не менее десятка подростков. На кадрах видно, как один из подростков бьет девочку, нанося ей удары рукой в том числе в живот и по лицу. Девочка также отвечает ударами, а собравшиеся вокруг школьники громко подбадривают своего сверстника, озвучивая нецензурную брань и ксенофобский лозунг. В какой-то момент девочка падает, слышен ее плач и просьба прекратить избиение.

Затем драка возобновляется, к ней присоединяется еще один подросток, который с силой бьет девочку по спине, после чего она прекращает сопротивление и опускается на пол, плача и держась за спину. Две девочки пытаются помочь ей подняться, слышны слова "Пошли в медкабинет, пошли, вставай", но избитая девочка продолжает сидеть на полу и плакать. Подросток, снимающий видео, и некоторые из находящихся в классе с использованием нецензурной лексики одобряют действия подростков, избивших девочку.

Прокуратура Санкт-Петербурга, по состоянию на 12.55 мск, не прокомментировала в своем телеграм-канале инцидент в школе и обращение Джамала Алиева.

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