Участники протестов в Тбилиси потребовали отозвать проект закона об иноагентах

17 апреля 2024, 21:11

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Требование в течение часа снять с рассмотрения законопроект об иноагентах было озвучено на акции протеста у парламента Грузии, но участники протестов не сообщили, что намерены делать, если их требование не будет удовлетворено. Во дворе здания парламента и близ него мобилизован спецназ и установлен водомет.

Как сообщал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах, вызвавшего острые протесты в 2023 году и потому отложенного. Сегодня депутаты, несмотря на протесты, приняли законопроект в первом чтении. Днем у парламента Грузии задержаны не менее двух человек. Опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики. подчеркнули, что протесты против закона об иноагентах в Грузии спонтанны и не имеют единого лидера или координатора, но в ответ на жесткий разгон силовиками митинга 16 апреля следует ожидать еще более масштабной акции.

16 апреля 11 человек были задержаны полицейскими в Тбилиси на акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Во время разгона акции протеста полиция использовала дубинки и слезоточивый газ, пострадали минимум трое журналистов. Полиции следует найти и наказать силовиков, которые избили журналистов, освещавших акцию протеста, заявила неправительственная организация "Transparency International Грузия".

Участники протеста выдвинули требование к властям страны отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в течении часа. однако они не уточнили свои дальнейшие действия, если законопроект не отзовут, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На акцию протеста собралось несколько тысяч человек, в основном, молодежь. Незадолго до начала акции территорию, прилегающую к зданию парламента, покинули все полицейские. Во дворе здания мобилизован спецназ, который укрепил ворота, ведущие во двор высшего законодательного органа страны.

Кроме того, спецназ мобилизован в разных местах района парламента, также в несколько сотнях метрах от него стоят припаркованные водомет и пожарная машина, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж "Протесты против закона об иноагентах в Грузии".

Участники акции протеста заявили, что они не боятся спецназа и будут отстаивать свою позицию, поскольку принятие этого законопроекта закроет двери Европы для Грузии.

Требование отозвать законопроект озвучил, выступая на митинге, грузинский поэт и философ Рати Амалгобели около 21.30 (20.30 мск), следует из трансляции телекомпании "Пирвели".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Напомним, парламент Грузии 8 апреля на заседании бюро зарегистрировал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", приняв его к рассмотрению. При этом множество людей собралось около здания парламента с требованием не принимать законопроект.

Проект закона несет угрозу демократическому будущему и евроинтеграции Грузии, указали в совместном заявлении более 400 грузинских неправительственных организаций. Премьер-министр объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций.

Еще в марте 2023 года "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект об иноагентах. Парламент 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван.

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