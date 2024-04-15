Власти Астрахани расселили жильцов аварийного дома после вмешательства прокуратуры

15 апреля 2024, 06:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Только после вмешательства прокуратуры власти Астрахани расселили аварийный дом в Кировском районе. Трем семьям предоставили новые квартиры, пятеро собственников получили выкупную стоимость на более чем 18 миллионов рублей.

В Кировском районе Астрахани многоквартирный дом признали аварийным и подлежащим сносу, однако местные власти в установленный срок не расселили жильцов.

Прокуратура Астраханской области провела проверку работы чиновников, организовала работу по оценке жилых помещений собственников, проконтролировала строительство и введение в эксплуатацию нового многоквартирного дома и выделением в нем квартир, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 14 апреля.

В результате три семьи получили новое жилье, собственники пяти жилых помещений - выкупную стоимость на сумму более 18 миллионов рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал о нарушениях прав жильцов аварийных домов в Астрахани. 4 ноября 2022 года власти Астраханской области отчитались о завершении в регионе программы по переселению из аварийного жилья. В Астрахани остаются жилыми дома в ветхом состоянии, и заявки на получение нового жилья находятся на рассмотрении годами, отметили местные жители в соцсети. В конце декабря того же года прокуратура сообщила о проверке в администрации Астрахани на предмет нарушения закона о реализации программы по переселению, однако местные жители отметили, что подобные проверки не меняют ситуацию.

В марте 2023 жильцы аварийного многоквартирного дома по улице 1-я Перевозная в Ленинском районе Астрахани потребовали переселения, так как считают опасным дальнейшее проживание в разрушающемся здании. Власти рекомендовали жильцам переселиться в квартиры маневренного фонда.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.