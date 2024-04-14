Гражданин Азербайджана оштрафован на Ставрополье за дискредитацию военных

14 апреля 2024, 20:47

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Буденновский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей гражданина Азербайджана Немата Марданова.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого приверженцев пацифистских взглядов стали привлекать по новой статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Поводом для штрафа стало то, что он в сентябре 2023 года, находясь в Турции, выложил пацифистское видео. Марданов признал вину, сообщило 14 апреля издание "ОВД-инфо".*

Как следует из решения, опубликованного на сайте суда, гражданин Азербайджана имеет вид на жительство в Российской Федерации и работает управляющим строительной фирмы.

"Кавказский узел" также сообщал, что в конце марта Советский суд Астрахани оштрафовал местного жителя Руслана Дэра на 30 тысяч рублей за пацифистскую публикацию в соцсети, признав ее дискредитирующей российскую армию.

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