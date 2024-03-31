31 марта 2024, 06:04

Астраханец оштрафован за дискредитацию российской армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Астрахани оштрафовал местного жителя Руслана Дэра на 30 тысяч рублей за пацифистскую публикацию в соцсети, признав ее дискредитирующей российскую армию.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого приверженцев пацифистских взглядов стали привлекать по новой статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Советский районный суд Астрахани рассмотрел дело местного жителя Руслана Дэра, в отношении которого был составлен административный протокол о дискредитации армии.

В постановлении, опубликованном на сайте суда 30 марта, говорится, что Дэр опубликовал в одной из соцсетей пацифистский призыв. В суде мужчина пояснил, что своей публикацией не собирался дискредитировать российскую армию, а просто обозначил свою пацифистскую позицию.

Суд не внял его доводам и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также сообщал, что Ахтубинский райсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Надира Мамедова из-за публикации в соцсети "Одноклассники" видеоролика, на кадрах которого жители Херсона рассказывают о попадании снаряда в многоквартирный дом и гибели людей.

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Примечание:

"Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет", "Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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