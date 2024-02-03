Житель Астраханской области оштрафован за дискредитацию военных

03 февраля 2024, 18:18

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Суд приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей жителя Астраханской области Надира Мамедова, признав его виновным в дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Ахтубинский райсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Надира Мамедова из-за публикации в соцсети "Одноклассники" видеоролика издания "Радио Свобода"*, на кадрах которого жители Херсона рассказывают о попадании снаряда в многоквартирный дом и гибели людей, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Надир Мамедов был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда.

Карточка дела обновлена 1 февраля, в ней размещен текст постановления, датированного 30 января. Согласно документу, в суде Мамедов признал вину и раскаялся. "Пояснил, что данные действия им были совершены ошибочно, просил назначить наказание в виде предупреждения", - говорится в постановлении.

Однако суд решил, что действия подсудимого "были направлены именно на дискредитацию" армии.

"При назначении Мамедову Н.С. административного наказания принимаю во внимание характер совершенного административного правонарушения, личность лица, ранее не привлекавшегося к административной ответственности, работающего, в связи с чем считаю возможным назначить Мамедову Н.С. административное наказание в виде административного штрафа", - постановила судья Ирина Лябах.

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