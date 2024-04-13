13 апреля 2024, 05:40

Мобилизованный житель Астраханской области убит на Украине

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Николай Тимофеев из Черного Яра убит в ходе спецоперации. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 298 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля стало известно о смерти в зоне спецоперации Вячеслава Кошкарова из Харабалинского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 297 бойцов из Астраханской области.

Администрация Черноярского района Астраханской области сообщила 12 апреля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о смерти в ходе спецоперации на Украине жителя Черного Яра Николая Тимофеева.

По данным властей, Тимофеев родился в 1985 году, учился в Черноярском губернском колледже. 18 октября 2022 года был призван по частичной мобилизации.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 298 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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