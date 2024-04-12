Два военных из Волгоградской области убиты на Украине

12 апреля 2024, 15:26

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Максим Темиров и Валентин Бабаян убиты в зоне боевых действий на Украине, сообщила администрация Ольховского района. С начала военной операции на Украине признаны убитыми как минимум 720 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Юрий Ванюк стал 718-м участником СВО из Волгоградской области, смерть которого подтверждена официально.

Максим Темиров, уроженец поселка Октябрьский, убит на Украине, сообщила администрация Ольховского района.



В 2001 году он был призван в армию, принимал участие во второй чеченской компании. На военную операцию на Украине отправился добровольно. Убит 5 апреля 2022 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 6 апреля.

Ранее глава района сообщил, что в зоне СВО был убит мобилизованный Валентин Бабаян. Его похороны прошли в родном селе Ольховка 22 сентября 2023 года, указано в сообщении, опубликованном в тот же день в Telegram-канале Алексея Солонина.

Таким образом, официально власти признали убитыми не менее 720 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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