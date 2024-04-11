Режим КТО отменен в Кабардино-Балкарии

11 апреля 2024, 13:08

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В связи с отсутствием угрозы жизни и имуществу местных жителей в Нальчике и Черекском районе отменен введенный ранее режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Как информировал "Кавказский узел", по данным Национального антитеррористического комитета (НАК), сегодня силовики в ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике убили двух членов группы, входившей в состав международной террористической организации и планировавшей диверсии и теракты в Кабардино-Балкарии.

В Кабардино-Балкарии отменен режим КТО, сообщил сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Национальный антитеррористический комитет.

Режим КТО действовал с 05.12 мск до 11.50 мск в пределах садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна", "Сосруко" города Нальчик и Черекского района. Режим отменен, поскольку отсуствуют угрозы жизни и имуществу жителей, пояснили в комитете.

Напомним, контртеррористическая операция в Нальчике стала первой в Кабардино-Балкарии с 2021 года. Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

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